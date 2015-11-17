《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国石油 600 150 6 11/18-19簿记 工商银行 AAA 11/20 11/23

农业银行 ======================================================================================= *东方航空 200 20 9 11/18簿记建档 工商银行 AAA(大公国际)11/20 11/23

AAA-(中债资信) ======================================================================================= *北京汽车股份 70 25 9 11/18-19簿记 中信银行 AAA(大公国际)11/20 11/23

北京银行 AAA-pi(中债资信) ======================================================================================= *金隅股份 100 20 93天 11/18簿记建档 工商银行 AA+(大公国际)11/20 11/23

北京农商行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中国联合 350 100 9 11/18簿记建档 中国银行 AAA 11/20 11/23 网络通信 农业银行 ======================================================================================= *中国铝业 450 30 9 11/18簿记建档 兴业银行 AAA 11/20 11/23 公司 上海银行 ======================================================================================= *广西交通 50 6 9 11/18簿记建档 国开行 AA+(大公国际) 11/19 11/20 投资集团 AAA(联合资信)

A+(中债资信) ======================================================================================= *现代牧业集团 20 3 9 11/18簿记建档 建设银行 AA(新世纪) 11/19 11/20

A+(中债资信) ======================================================================================= *江苏凤凰 60 15 9 11/18簿记建档 南京银行 AAA(新世纪) 11/19 11/20 出版传媒集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *湖北省长江 10 5 9 11/18簿记建档 渤海银行 AA+(中诚信) 11/19 11/20 产业投资集团 A+(中债资信) ======================================================================================= 华能集团 200 40 9 11/17-18簿记 招商银行 AAA 11/19 11/20

中信银行 ======================================================================================= 中天建设 30 6 9 11/17-18簿记 工商银行 AA+(中诚信) 11/19 11/20 集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= 鲁西化工 20 5 9 11/17-18簿记 北京银行 AA+ 11/19 11/20

======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *群升集团 10 5 12 11/20-23簿记 工商银行 AA- 11/24 11/25 ======================================================================================= *国电山东电力 10 8 12 11/24簿记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27

建设银行 ======================================================================================= *平顶山市 5 3 12 11/24簿记建档 民生银行 AA 11/25 11/26 发展投资 ======================================================================================= *江苏瀚瑞 6 6 12 11/24簿记建档 渤海银行 AA 11/25 11/26 投资控股 (采用应收账款质押作为信用增进) ======================================================================================= *淮安开发控股 10 5 12 11/24簿记建档 建设银行 AA 11/25 11/26 ======================================================================================= *首创证券 6 3 90天 11/20招标 招商银行 AA 11/23 11/24

(最高发行余额) 国信证券 ======================================================================================= 日照港集团 12 12 12 11/17-18簿记 浙商银行 AA+ 11/19 11/20 ======================================================================================= 大全集团 6 3 12 11/18簿记建档 建设银行 AA(大公国际) 11/19 11/20

AA-(联合资信) ======================================================================================= 新疆凯迪 10 5 12 11/18簿记建档 浦发银行 AA 11/20 11/23 投资公司 ======================================================================================= 江苏华西集团 25 8 12 11/18簿记建档 浦发银行 AA 11/20 11/23 ======================================================================================= 大连机床集团 4 2 12 11/18簿记建档 兴业银行 AA 11/19 11/20 ======================================================================================= 财通证券 51 15 不超62天 11/18招标 招商银行 AA+ 11/19 11/20

(最高发行余额) ======================================================================================= 南昌工业 12 8 12 11/18簿记建档 浦发银行 AA+ 11/19 11/20 控股集团 ======================================================================================= 陕西文化产业 10 2 12 11/18-19簿记 浙商银行 AA 11/20 11/23 投资控股 ======================================================================================= 青岛城建 20 10 12 11/18-19簿记 浦发银行 AAA 11/20 11/23 投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 北京保障房 40 15 12 11/18-19簿记 北京银行 AAA 11/20 11/23 建设投资中心 民生银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 2 12 11/19簿记建档 交通银行 AA 11/20 11/23 发展集团 国开行 ======================================================================================= 陕西石羊集团 5 2 12 11/19簿记建档 北京银行 AA- 11/20 11/23 ======================================================================================= 国都证券 10 10 91天 11/19招标 中信建投证券 AA+ 11/20 11/23

(最高发行余额) ======================================================================================= 新疆天业 10 5 12 11/19簿记建档 国开行 AA+ 11/20 11/23 集团 ======================================================================================= 广梅汕铁路 10 5 12 11/23-24簿记 工商银行 AA+ 11/25 11/26

中信银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *甘肃省公路 60 20 7 11/20-23建档 国开行 AAA 11/24 11/25 航空旅游投资集团 ======================================================================================= *黑龙江北大荒 50 15 永续 11/24簿记建档 交通银行 AAA 11/25 11/26 农垦集团 (每三年重置一次利率) ======================================================================================= *新疆天恒基 8 4 3 11/24簿记建档 渤海银行 AA 11/25 11/26 投资 ======================================================================================= *济宁高新 6 6 5 11/24簿记建档 国泰君安证券 AA 11/25 11/26 城建投资 浦发银行 ======================================================================================= *龙源电力 30 30 永续 11/24簿记建档 工商银行 AAA 11/25 11/26

(每五年重置一次利率) 农业银行 ======================================================================================= *江苏南通二建 6 3 3 11/24簿记建档 建设银行 AA- 11/25 11/26 集团 ======================================================================================= *中国兵器工业 150 9 5 11/24簿记建档 建设银行 AAA 11/25 11/26 集团 招商银行 ======================================================================================= *无锡太湖国际 7.5 7.5 5 11/24-25簿记 浙商银行 AA 11/26 11/27 科技园投资开发 ======================================================================================= 太钢不锈 35 15 3 11/17-18簿记 工商银行 AAA 11/19 11/20

农业银行 ======================================================================================= 郴州城建投资 11 11 5 11/18簿记建档 国开行 AA 11/19 11/20 发展集团 民生银行 ======================================================================================= 深圳特区建设 60 10 5 11/18簿记建档 国开行 AAA 11/19 11/20 发展集团 中国银行 ======================================================================================= 百色百矿集团 9 9 5 11/18簿记建档 中信建投证券 AA 11/20 11/23

(第4、5年分别偿还本金的50%) 平安银行 ======================================================================================= 南京第一 14 4 3 11/18簿记建档 浦发银行 AA 11/20 11/23 农药集团 民生银行 ======================================================================================= 巴中市国有资产 5 5 5 11/18簿记建档 国信证券 AA 11/19 11/20 经营管理公司 浙商银行 ======================================================================================= 扬州绿色产业 15 10 5 11/18簿记建档 华泰证券 AA 11/20 11/23 投资发展控股 招商银行 ======================================================================================= 中兴通讯 30 15 永续 11/18簿记建档 国开行 AAA 11/20 11/23

(每三年重置一次利率) ======================================================================================= 日照港集团 12 12 3 11/18-19簿记 工商银行 AA+ 11/20 11/23 ======================================================================================= 北方凌云 4 4 3 11/19簿记建档 中国银行 AA+ 11/23 11/24 工业集团 招商银行 ======================================================================================= 陕西延长 50 30 永续 11/19簿记建档 兴业银行 AAA 11/20 11/23 石油集团 (每三年重置一次利率) 中信银行 ======================================================================================= 中国城市建设 25 25 永续 11/19簿记建档 华泰证券 AA+ 11/23 11/24 控股集团 (每五年重置一次利率) 平安银行 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 永续 11/19簿记建档 渤海银行 AAA 11/20 11/23

(每五年重置一次利率) ======================================================================================= 广东省广物 26 10 永续 11/19簿记建档 浦发银行 AA 11/20 11/23 控股集团 (每三年重置一次利率) 民生银行 ======================================================================================= 中国化工 50 25 永续 11/19-20簿记 中信银行 AAA 11/23 11/24 集团 (每五年重置一次利率) 工商银行 ======================================================================================= 陕天然气 3 3 3 11/20簿记建档 招商银行 AA+ 11/23 11/24 ======================================================================================= 金科股份 32 21 3 11/20簿记建档 农业银行 AA 11/24 11/25

工商银行 ======================================================================================= 宜兴城市发展 15 5 7+3 11/20-23簿记 南京银行 AA+ 11/23 11/24 投资公司 招商证券 ======================================================================================= 海宁城市发展 10 10 5 11/20-23簿记 浙商银行 AA 11/24 11/25 投资集团 ======================================================================================= 河南交通 45 15 永续 11/23簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际)11/25 11/26 投资集团 中信银行 AAA(新世纪) ======================================================================================= 华能集团 30 15 15 11/23簿记建档 工商银行 AAA 11/25 11/26

光大银行 ======================================================================================= 西王集团 10 10 3 11/23簿记建档 建设银行 AA+ 11/24 11/25 ======================================================================================= 上海国际集团 20 5 3+2 11/23簿记建档 建设银行 AAA 11/24 11/25 资产管理 (第3年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 宏图高科 7 7 3 11/23-24簿记 中信银行 AA 11/25 11/26

======================================================================================= 岳阳市城市 20 8 5 11/24簿记建档 国开行 AA 11/25 11/26 建设投资 中信银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):