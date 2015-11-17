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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 14:21 BJT

日本股市：收高1.2%，美股上涨及日圆走软提振市场人气

路透东京11月17日 - 日本股市周二反弹，盘中短暂触及三个月高位，因美股隔夜上扬及日圆稳步走软将市场避险情绪扫除一空。

日经指数 收涨1.2%至19,630.63点，午盘中段一度触及19,726.01点，为8月20日以来最高水平。

钢铁类股今日表现出色，东证股价指数钢铁分类指数 涨3.7%。JFE控股 以6.8%涨幅领涨，新日铁住金 则收高3.5%。

东证股价指数 涨0.9%至1,586.11点，33个分项指数中有32个上涨。

JPX-日经400指数 涨0.9%至14,289.50点。(完)

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