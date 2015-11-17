日本股市：收高1.2%，美股上涨及日圆走软提振市场人气

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月17日 - 日本股市周二反弹，盘中短暂触及三个月高位，因美股隔夜上扬及日圆稳步走软将市场避险情绪扫除一空。
日经指数 收涨1.2%至19,630.63点，午盘中段一度触及19,726.01点，为8月20日以来最高水平。
钢铁类股今日表现出色，东证股价指数钢铁分类指数 涨3.7%。JFE控股 以6.8%涨幅领涨，新日铁住金 则收高3.5%。
东证股价指数 涨0.9%至1,586.11点，33个分项指数中有32个上涨。
JPX-日经400指数 涨0.9%至14,289.50点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”