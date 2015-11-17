《汇市简讯》欧洲盘初：美元和股市受到支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/美元跌0.22%，美元/日圆涨0.17%，澳元/美元跌0.18%，新西兰元/美元跌0.51%
* 日股日经指数涨1.22%，中国沪综指跌0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.4%，美国10年期公债收益率2.2781%
* 伦敦期铜跌1.28%，沪铜跌3.8%，布兰特原油涨0.36%，美国原油涨0.05%
* 澳洲央行助理总裁肯特：中国向消费型经济转型，意味着商品价格复苏余地不大
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”