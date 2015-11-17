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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元和股市受到支撑

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* 欧元/美元跌0.22%，美元/日圆涨0.17%，澳元/美元跌0.18%，新西兰元/美元跌0.51%

* 日股日经指数涨1.22%，中国沪综指跌0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.4%，美国10年期公债收益率2.2781%

* 伦敦期铜跌1.28%，沪铜跌3.8%，布兰特原油涨0.36%，美国原油涨0.05%

* 澳洲央行助理总裁肯特：中国向消费型经济转型，意味着商品价格复苏余地不大

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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