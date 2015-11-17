台湾股市：大幅收升1.5%，受惠亚股普涨以及证所税案废除

路透台北11月17日 - 台湾股市周二大幅收升1.5%。交易员表示，隔夜美股未受到法国遭到严重恐怖攻击的负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市。

台湾加权股价指数 收升1.5%，报8,419.42点；今日成交初值 为856.69亿台币，上交易日修正后为815.44亿。

台新投顾协理黄文清表示，〞恐怖攻击事件的负面影响，依据经验，这对股市的影响都是很短期的。〞美股道琼 周一收盘大涨1.38%。

他也表示，此外，市场对于今日证所税的废除也有预期，二大利多激励台股收盘大升逾1%以上。

台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。

黄文清也表示，若由台股这波下跌的情况来看，虽一度跌破季线，但现又站回季线之上，若以本波的下跌已超过7%，台股这次反弹幅度可望站回8,500点以上。

他也预期，到年底之前预期台股的交易区间将落在季线的8,350-8,871点之间。