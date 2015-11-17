台湾股市：大幅收升1.5%，受惠亚股普涨以及证所税案废除

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 台湾股市周二大幅收升1.5%。交易员表示，隔夜美股未受到法国遭到严重恐怖攻击的负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市。
台湾加权股价指数 收升1.5%，报8,419.42点；今日成交初值 为856.69亿台币，上交易日修正后为815.44亿。
台新投顾协理黄文清表示，〞恐怖攻击事件的负面影响，依据经验，这对股市的影响都是很短期的。〞美股道琼 周一收盘大涨1.38%。
他也表示，此外，市场对于今日证所税的废除也有预期，二大利多激励台股收盘大升逾1%以上。
台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。
黄文清也表示，若由台股这波下跌的情况来看，虽一度跌破季线，但现又站回季线之上，若以本波的下跌已超过7%，台股这次反弹幅度可望站回8,500点以上。
他也预期，到年底之前预期台股的交易区间将落在季线的8,350-8,871点之间。
亚股周一全面扬升，本地时间1434，MSCI亚太明晟指数 升1.41%，中国股市沪综指 升0.36%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”