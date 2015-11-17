全球金市：金价跌向五年低点，受强势美元与需求疲弱打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国和印度是全球两大黄金消费国。
0608GMT，现货金 下跌3.95美元或0.4%，报每盎司1,078.46美元。金价在11月12日曾创下1,074.26美元的逾五年来最低水平。
美国期金 下跌0.6%至每盎司1,077.50美元。
钯金 下跌2%至每盎司537.28美元，受工业金属价格下跌拖累，后者下跌是因中国对工业金属的需求增长可能放缓。
法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入一个全球联盟，以摧毁伊斯兰国。上周五巴黎发生恐怖袭击，随后法国宣布一系列反恐举措。
亚洲股市周二全线上涨，美国股市镇定面对巴黎恐怖袭击事件隔夜劲升，令亚股如释重负，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月份可能加息的预期令美元维持涨势。
20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。
欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1078.46 -4.00 -0.37
现货银 14.23 0.01 0.07
现货铂金 863.99 3.99 0.46
现货钯金 538.35 -9.65 -1.76
COMEX期金 1078 -5.80 -0.54
COMEX期银 14.175 -0.05 -0.33
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 王兴亚/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”