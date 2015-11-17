全球金市：金价跌向五年低点，受强势美元与需求疲弱打击

中国和印度是全球两大黄金消费国。

0608GMT，现货金 下跌3.95美元或0.4%，报每盎司1,078.46美元。金价在11月12日曾创下1,074.26美元的逾五年来最低水平。

美国期金 下跌0.6%至每盎司1,077.50美元。

钯金 下跌2%至每盎司537.28美元，受工业金属价格下跌拖累，后者下跌是因中国对工业金属的需求增长可能放缓。

法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入一个全球联盟，以摧毁伊斯兰国。上周五巴黎发生恐怖袭击，随后法国宣布一系列反恐举措。

亚洲股市周二全线上涨，美国股市镇定面对巴黎恐怖袭击事件隔夜劲升，令亚股如释重负，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月份可能加息的预期令美元维持涨势。

20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。

欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。

-------------------0608GMT------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1078.46 -4.00 -0.37

现货银 14.23 0.01 0.07

现货铂金 863.99 3.99 0.46

现货钯金 538.35 -9.65 -1.76

COMEX期金 1078 -5.80 -0.54

COMEX期银 14.175 -0.05 -0.33

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金