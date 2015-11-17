路透基点：Time On与七家银行签署1.5亿美元再融资案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Time On Investment Ltd在11月6日与七家银行签署一项1.5亿美元等值四年期子弹式贷款，为2013年的一笔类似规模贷款提供再融资，之前那笔贷款是用于支持上海日月光中心二期地产项目。
星展银行担任独家牵头行兼簿记行，同时还是额度代理行及担保品控管行。兆丰国际商业银行也是牵头行。其他五家银行以主办行身份参贷。
所筹资金还将用于偿还股东贷款并用作营运资本。
贷款可按美元、欧元或日圆提取。欧元和日圆的贷款利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，美元的贷款利率为较Libor加码290个基点。对于以美元提取的贷款，若台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点，借款人将支付超出的利息。
借款人股份构成贷款抵押品，该交易还得到了母公司鼎固控股有限公司及其总经理张能耀的担保。
台湾上市的鼎固控股为一家房地产开发商，由掌控主要芯片封装和测试公司--日月光的张氏家族成员创建。
台湾银行为2013年3月的1.5亿美元两年期子弹式贷款的初始牵头行兼簿记行。该交易支付325个基点的最高综合收益，利率较Libor加码275个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”