路透基点：Time On与七家银行签署1.5亿美元再融资案--TRLPC

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Time On Investment Ltd在11月6日与七家银行签署一项1.5亿美元等值四年期子弹式贷款，为2013年的一笔类似规模贷款提供再融资，之前那笔贷款是用于支持上海日月光中心二期地产项目。

星展银行担任独家牵头行兼簿记行，同时还是额度代理行及担保品控管行。兆丰国际商业银行也是牵头行。其他五家银行以主办行身份参贷。

所筹资金还将用于偿还股东贷款并用作营运资本。

贷款可按美元、欧元或日圆提取。欧元和日圆的贷款利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，美元的贷款利率为较Libor加码290个基点。对于以美元提取的贷款，若台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点，借款人将支付超出的利息。

借款人股份构成贷款抵押品，该交易还得到了母公司鼎固控股有限公司及其总经理张能耀的担保。

台湾上市的鼎固控股为一家房地产开发商，由掌控主要芯片封装和测试公司--日月光的张氏家族成员创建。

台湾银行为2013年3月的1.5亿美元两年期子弹式贷款的初始牵头行兼簿记行。该交易支付325个基点的最高综合收益，利率较Libor加码275个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)