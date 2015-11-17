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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 17:18 BJT

台湾汇市：台币量缩收小升终止连八贬，因台股收涨外资午后小幅汇入

* 台币终止连八贬，因台股涨及外资汇入
    * 进出口厂商买卖盘拉锯，台币狭幅整理
    * 台币明日实质交易区间暂看32.750-32.850

    路透台北11月17日 - 台币兑美元 周二收小升，终止连八贬走势；交易员表示
，受到台股大涨、外资小幅汇入，及韩元走升带动，今天台币实质汇价升破32.800，出口
商因而惜售美元，进口商趋观望，台币陷入狭幅整理。
    
    他们指出，因周一台币实质汇价贬破32.800，今天出口商仍挂32.800以上等着卖(美元
)，进口商买盘趋消极，成交量明显萎缩。
        
    〞台币现在这个价位很尴尬，出口商见八(32.800)才愿意卖，进口商在这里又不太想
大买。〞一位大型商银交易员说。
    
    他表示，今天外资在台股买超，结束连七日卖超，午后小幅汇入，激励台币实质汇价
走升；吸引退休基金逢低买入美元。
    
    交易员指出，在巴黎爆发恐攻事件后，资金涌入美元避险，加上美国联邦储备局(FED)
年底可能升息，料长线美元仍偏升。
    
    今日台币实质交易区间在32.772-32.799，上日在32.782-32.870。交易员预估，明日
实质区间料在32.750-32.850。
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅
缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.803/32.843，上日收在32.850。
 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超13.29亿台币；上交易日为卖超
94.18亿台币。 
    
    台湾股市周二大幅收升1.5%。交易员表示，隔夜美股未受到法国遭到严重恐怖攻击的
负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市；加权股价指数<.T
WII>收升1.5%，报8,419.42点。 
    
    多数新兴亚币周二上涨，因外界认为巴黎袭击案对经济产生的影响有限，冒险意愿复
苏，并且一些分析师认为美国12月升息的预期已被消化。韩元 受出口商买需提
振上涨。 
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      32.975      33.022   32.751-33.000  33.000    4.30    8.28
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      32.976      33.020   32.760-33.001  32.942    2.44    3.51
 司                                                                      
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.025/0.030            0.030/0.045
 美元/台币六个月期           -0.015/0.000           -0.005/0.020
 (完)
        
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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