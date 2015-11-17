台湾汇市：台币量缩收小升终止连八贬，因台股收涨外资午后小幅汇入

* 台币终止连八贬，因台股涨及外资汇入 * 进出口厂商买卖盘拉锯，台币狭幅整理 * 台币明日实质交易区间暂看32.750-32.850 路透台北11月17日 - 台币兑美元 周二收小升，终止连八贬走势；交易员表示 ，受到台股大涨、外资小幅汇入，及韩元走升带动，今天台币实质汇价升破32.800，出口 商因而惜售美元，进口商趋观望，台币陷入狭幅整理。 他们指出，因周一台币实质汇价贬破32.800，今天出口商仍挂32.800以上等着卖(美元 )，进口商买盘趋消极，成交量明显萎缩。 〞台币现在这个价位很尴尬，出口商见八(32.800)才愿意卖，进口商在这里又不太想 大买。〞一位大型商银交易员说。 他表示，今天外资在台股买超，结束连七日卖超，午后小幅汇入，激励台币实质汇价 走升；吸引退休基金逢低买入美元。 交易员指出，在巴黎爆发恐攻事件后，资金涌入美元避险，加上美国联邦储备局(FED) 年底可能升息，料长线美元仍偏升。 今日台币实质交易区间在32.772-32.799，上日在32.782-32.870。交易员预估，明日 实质区间料在32.750-32.850。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅 缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.803/32.843，上日收在32.850。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超13.29亿台币；上交易日为卖超 94.18亿台币。 台湾股市周二大幅收升1.5%。交易员表示，隔夜美股未受到法国遭到严重恐怖攻击的 负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市；加权股价指数<.T WII>收升1.5%，报8,419.42点。 多数新兴亚币周二上涨，因外界认为巴黎袭击案对经济产生的影响有限，冒险意愿复 苏，并且一些分析师认为美国12月升息的预期已被消化。韩元 受出口商买需提 振上涨。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 32.975 33.022 32.751-33.000 33.000 4.30 8.28 司 元太外汇经纪公 32.976 33.020 32.760-33.001 32.942 2.44 3.51 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.030 0.030/0.045 美元/台币六个月期 -0.015/0.000 -0.005/0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)