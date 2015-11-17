更正-国际油市：原油期货回吐稍早涨幅，因供应过剩情况依旧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(译文有误，第六段应为“经济合作暨发展组织(OECD)”，而非“石油输出国组织(OPEC)”)
路透新加坡11月17日 - 原油期货周二回吐稍早涨幅，因巴黎恐袭和法国轰炸叙利亚带来的风险溢价消退，交易商又再度关注全球原油和油品供应过剩的情况。
分析师称，尽管发生巴黎恐袭事件且法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标展开报复行动，但油价在今年余下时间里料保持在低位并延续到2016年，因油市依然供过于求，据估计，2015年原油日产出比需求多出70万至250万桶。
许多投机者甚至为油价进一步下跌进行布仓。
近月美国原油期货 最初朝着每桶42美元上升，但随后回落，截至0700GMT报每桶41.69美元，较上日结算价下跌0.05美元。
布兰特原油期货 起初升向每桶44.80美元，随后回落至每桶44.67美元。
“原油市场供应充裕，经济合作暨发展组织(OECD)库存处于纪录高位，虽然针对叙利亚伊斯兰国目标的军事行动升级，但中东石油设备并未遭到实质威胁，这些都会阻碍石油的地缘政治溢价上升，”BMI Research称。
供应方面，澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示，美国页岩油产量仅会小幅下降。很多分析师认为美国页岩油产量将因油价下跌而大幅下降。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一称，截止11月10日一周，基金经理人调降所持美国原油期货和期权净多仓，至三个月最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/汪红英；审校 白云/于春红)
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