更正-国际油市：原油期货回吐稍早涨幅，因供应过剩情况依旧

路透新加坡11月17日 - 原油期货周二回吐稍早涨幅，因巴黎恐袭和法国轰炸叙利亚带来的风险溢价消退，交易商又再度关注全球原油和油品供应过剩的情况。

分析师称，尽管发生巴黎恐袭事件且法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标展开报复行动，但油价在今年余下时间里料保持在低位并延续到2016年，因油市依然供过于求，据估计，2015年原油日产出比需求多出70万至250万桶。