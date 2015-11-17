《路透峰会》“沪伦通”将不会是“沪港通”的翻版--伦交所高管

Pak发表评论的同时，沪港通于周二庆祝上路满一周年。

Pak表示，富时罗素也就开放中国股市，以及将中国A股纳入例如富时新兴市场指数等这类全球指标所需的变更，与中国政府密切讨论。

Pak曾于9月对路透表示，富时将检视夏季期间中国政府阻止股市抛盘的种种举措，包括设定卖股上限与停牌。当时中国股灾令指标股指跌掉40%之多。

在7月股灾最严重之时，曾有逾半数在大陆股市挂牌的股票停牌，使得海外投资者追踪这些股票的流动性发生问题。

Pak表示，富时已就未来如何处理停牌问题，对客户进行谘询，考虑针对客户的反馈变更规定。投资者追踪富时指数诸多产品的资金多达数百亿美元，客户调查可能对外资投资中国股市的方式产生潜在影响。

Pak说，富时打算在今年内完成规则上的变更。(完) (编译 王洋/陈宗琦；审校 高琦)