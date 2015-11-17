《路透峰会》“沪伦通”将不会是“沪港通”的翻版--伦交所高管

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Pak发表评论的同时，沪港通于周二庆祝上路满一周年。
Pak表示，富时罗素也就开放中国股市，以及将中国A股纳入例如富时新兴市场指数等这类全球指标所需的变更，与中国政府密切讨论。
Pak曾于9月对路透表示，富时将检视夏季期间中国政府阻止股市抛盘的种种举措，包括设定卖股上限与停牌。当时中国股灾令指标股指跌掉40%之多。
在7月股灾最严重之时，曾有逾半数在大陆股市挂牌的股票停牌，使得海外投资者追踪这些股票的流动性发生问题。
Pak表示，富时已就未来如何处理停牌问题，对客户进行谘询，考虑针对客户的反馈变更规定。投资者追踪富时指数诸多产品的资金多达数百亿美元，客户调查可能对外资投资中国股市的方式产生潜在影响。
Pak说，富时打算在今年内完成规则上的变更。(完) (编译 王洋/陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”