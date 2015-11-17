版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 15:57 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微收跌，交投清淡静候增额券展开发行前交易

* 指标10年公债殖利率微幅收跌
    * 交投清淡静候增额券展开发行前交易
    * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.19%

    路透台北11月17日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周二微幅收跌。
交易员指出，由于台债殖利率来到相对低位，多方追价意愿并不热衷，但考量银行间资金偏
滥、缺券情形严重，空方也不愿贸然出手，令台债维持狭幅区间整理格局，量缩静候周五新
档增额券展开发行前交易。
    
    他们表示，银行间资金水位高涨，致五年期以下公债殖利率仍有趋跌的压力，但五年券
104/13殖利率上日趋近0.75%的波段低位，追价力道明显转弱，显示短券殖利率也暂难跳脱
既有区间盘整的态势。
    
    〞现在没量，是个很温吞的行情。〞一位大型银行台债交易员说。
    
    他并称，尽管今日台股一度大涨逾2%，但也不致于吸引债市资金撤出，毕竟银行端资金
宽裕仍有去化需求，现在台债倾向区间来回操作，殖利率趋近区间高位仍见买盘承接，只不
过近期台债交投急冻，料104/12殖利率暂在1.18%附近整理。
    
    另有官股银行台债交易员提及，短线交投持续淡静，市场关注央行年底是否再度降息，
假如央行续采降息决策的话，台债还会再有一波行情，近期密切留意央行是否再调降银行间
隔夜拆款代收利率作为年底央行利率决策的重要指标。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.74-0.76%；10年公债104/12期则在
1.17-1.19%。 
    
    美国公债价格周一大致持稳，投资者仍认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12
月加息，周五巴黎恐怖袭击后投资者预期的追捧公债避险势头减弱。指标10年期公债US10Y
T=RR价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。  
     
    此外，台湾股市周二大幅收升1.5%，报8,419.42点。交易员表示，隔夜美股未受到法国
遭到严重恐怖攻击的负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市
。  
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.50      0.7560%   0.7560-0.7602%      10.00
  10     104/12                   -0.08      1.1830%   1.1815-1.1893%      20.50
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
          
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1830
          5      104/13                        0.7560
          3       104/1                        0.4300
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐