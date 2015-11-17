台湾债市：10年公债殖利率微收跌，交投清淡静候增额券展开发行前交易

* 指标10年公债殖利率微幅收跌 * 交投清淡静候增额券展开发行前交易 * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.19% 路透台北11月17日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周二微幅收跌。 交易员指出，由于台债殖利率来到相对低位，多方追价意愿并不热衷，但考量银行间资金偏 滥、缺券情形严重，空方也不愿贸然出手，令台债维持狭幅区间整理格局，量缩静候周五新 档增额券展开发行前交易。 他们表示，银行间资金水位高涨，致五年期以下公债殖利率仍有趋跌的压力，但五年券 104/13殖利率上日趋近0.75%的波段低位，追价力道明显转弱，显示短券殖利率也暂难跳脱 既有区间盘整的态势。 〞现在没量，是个很温吞的行情。〞一位大型银行台债交易员说。 他并称，尽管今日台股一度大涨逾2%，但也不致于吸引债市资金撤出，毕竟银行端资金 宽裕仍有去化需求，现在台债倾向区间来回操作，殖利率趋近区间高位仍见买盘承接，只不 过近期台债交投急冻，料104/12殖利率暂在1.18%附近整理。 另有官股银行台债交易员提及，短线交投持续淡静，市场关注央行年底是否再度降息， 假如央行续采降息决策的话，台债还会再有一波行情，近期密切留意央行是否再调降银行间 隔夜拆款代收利率作为年底央行利率决策的重要指标。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.74-0.76%；10年公债104/12期则在 1.17-1.19%。 美国公债价格周一大致持稳，投资者仍认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12 月加息，周五巴黎恐怖袭击后投资者预期的追捧公债避险势头减弱。指标10年期公债US10Y T=RR价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。 此外，台湾股市周二大幅收升1.5%，报8,419.42点。交易员表示，隔夜美股未受到法国 遭到严重恐怖攻击的负面冲击大涨，此外立法院成功废除证所税案，激励台湾股市大升收市 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.50 0.7560% 0.7560-0.7602% 10.00 10 104/12 -0.08 1.1830% 1.1815-1.1893% 20.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1830 5 104/13 0.7560 3 104/1 0.4300 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)