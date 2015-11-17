金属期市：伦铜跌至六年新低，归咎于沪铜技术性抛盘及中国需求担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周一将2016年中国长单升水下调超过四分之一至三年低点。中国为市场最大买家，此举显示出中国需求趋于疲弱的最新迹象。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨4,644美元，之前曾触及每吨4,590美元，为2009年5月以来最低。铜价本月已累计下跌逾8%。
沪铜 收盘跌3.5%，之前也创下逾六年低点。
“人们正在重新调低预期。中国或许会推出更多刺激措施，但可能不会以开支和建设为主，这令他们感到失望，”瑞银集团驻墨尔本的Lachlan Shaw说。
LME期锌 在六年低点附近徘徊，上海期交所期锌 下跌3%。
交易员表示，在部分金属跌破关键价位后，上海期交所卖盘增多。期铜、期铝和期镍跌破的关键价位分别为每吨35,000、10,000和71,000元人民币。
“这是技术性走势，”一位交易员说。“有关升水的那则报导肯定起到了影响。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”