金属期市：伦铜跌至六年新低，归咎于沪铜技术性抛盘及中国需求担忧

全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周一将2016年中国长单升水下调超过四分之一至三年低点。中国为市场最大买家，此举显示出中国需求趋于疲弱的最新迹象。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨4,644美元，之前曾触及每吨4,590美元，为2009年5月以来最低。铜价本月已累计下跌逾8%。

沪铜 收盘跌3.5%，之前也创下逾六年低点。

“人们正在重新调低预期。中国或许会推出更多刺激措施，但可能不会以开支和建设为主，这令他们感到失望，”瑞银集团驻墨尔本的Lachlan Shaw说。

LME期锌 在六年低点附近徘徊，上海期交所期锌 下跌3%。

交易员表示，在部分金属跌破关键价位后，上海期交所卖盘增多。期铜、期铝和期镍跌破的关键价位分别为每吨35,000、10,000和71,000元人民币。

“这是技术性走势，”一位交易员说。“有关升水的那则报导肯定起到了影响。”(完)

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