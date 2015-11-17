离岸人民币：新西兰恒天然称打算成为点心债市场筹资常客

至于汇率方面，恒天然的首席财务官(CFO)Lukas Paravicini乐见新西兰元 走贬，今年该货币已下跌了17%。

他预测，新西兰元兑美元将在0.63-0.65美元左右企稳。该货币对最新约报0.6459美元。新西兰元贬值对国内农户来说是一大福音，因为牛奶价格是以美元计价的。

由于中国经济增长放缓，全球奶制品供应过剩，奶制品价格急跌一直是困扰恒天然的一大问题。该公司已在全球裁员835人。

“除了那种任何公司都会有的正常人事变动外，我们预计不会再进行更多裁员了，”Paravicini说。

他表示对两大评级机构调降恒天然评级的决定表示失望。

上月，标准普尔和惠誉将恒天然公司评级分别降至A-和A，因其财务风险状况趋弱。

“我们给市场的指引是，我们希望保住评级不变，”Paravicini说。