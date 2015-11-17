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市场报道 | 2015年 11月 17日 星期二 15:59 BJT

《汇市简讯》ECB执委普雷特评论打压欧元

0737 GMT

* 欧洲央行(ECB)执委普雷特称意识到存在下行风险，在巴黎事件之后可能已经上升

* 欧元区通胀率回升到接近2%目标的时间有可能再度推后

* 国安支出可能令法国预算赤字超标

* 欧元/美元报1.0650。

* 4月16日低点1.0624与4月15日低点1.0571为下一道支撑/目标

* 1.0600可能构成障碍。因有40亿欧元、行权价在1.0600的期权在11月底到期

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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