《汇市简讯》ECB执委普雷特评论打压欧元

* 欧洲央行(ECB)执委普雷特称意识到存在下行风险，在巴黎事件之后可能已经上升

* 4月16日低点1.0624与4月15日低点1.0571为下一道支撑/目标

* 1.0600可能构成障碍。因有40亿欧元、行权价在1.0600的期权在11月底到期