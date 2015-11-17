中国新债：上海下周二将招标发行两期100亿一般地方债，三年和五年各半

路透上海11月17日 - 中国上海市财政局周二公告，将于下周二(24日)招标发行两期一般地方债，总额100亿元人民币，期限仅有三年和五年两种，计划发行量同为50亿元。

上述地方债为上海今年第三批一般债，全部为置换债券。中诚信国际信用评级对债券信用评级为AAA级。采用单一价格招标方式，标的为利率。具体招标时间为11月24日上午9:20-10:00，11月25日开始计息，招标结束至11月27日进行分销。

投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

内蒙古11月9日招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高(除流标外)；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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