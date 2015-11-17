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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 16:09 BJT

日本债市：涨跌互见，五年期公债标售结果强劲支撑市况

投标倍数由上月的2.79倍上升至4.11倍。平均得标价格与最低得标价格差距缩窄至0.01，与前次标售持平，表明需求不错。

超长期券种表现滞后，30年期公债收益率 与40年期公债收益率 皆上涨1.5个基点，分别报1.395%与1.550%。

日股日经指数 收涨1.2%，也损及债市人气。

10年期日债期货价格 上涨0.05点，收在148.54。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.520% -1.0 0.530%

20年期公债 1.375% -1.5 1.390%

30年期公债 1.655% -1.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.02 +0.09 145.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 于春红)

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