中国证券：证监会将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通--副主席

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月17日 - 中国证监会新任副主席方星海周二表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。
上海证券报援引方星海在沪港通座谈会上指出，数据显示，沪股通在过去230个交易日里，共使用约1,210亿元人民币额度，使用量占3,000亿总额度的40%，共为A股市场贡献了1.538万亿元成交额；港股通则在225个交易日里，共使用约924亿元人民币额度，使用量占2,500亿总额度的37%，成交总金额约为7,420亿港元。
香港交易及结算所有限公司（港交所） 以及香港政府官员此前均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。近期中国监管层全力拯救持续低迷的国内股市，令深港通开通时间看来遥遥无期。 （完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”