中国证券：证监会将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通--副主席

路透北京11月17日 - 中国证监会新任副主席方星海周二表示，下一步将完善沪港通，包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。

上海证券报援引方星海在沪港通座谈会上指出，数据显示，沪股通在过去230个交易日里，共使用约1,210亿元人民币额度，使用量占3,000亿总额度的40%，共为A股市场贡献了1.538万亿元成交额；港股通则在225个交易日里，共使用约924亿元人民币额度，使用量占2,500亿总额度的37%，成交总金额约为7,420亿港元。