路透伦敦11月17日 - 以下为FXTM分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

澳元/美元：澳元日线从技术面看偏空。汇价在日线图的20日简单移动均线下方交投，平滑异同移动平均线(MACD)已交叉向下。只要汇价维持在0.7150美元的阻力位下方，该货币对可能会重新跌破0.7000。

美元/加元：日线技术图看涨。汇价在日线图的20日简单移动均线上方交投，MACD已交叉向上。若能突破1.3350加元阻力位，则可能开启升向1.3450之路。

英镑/澳元：英镑/澳元从技术图来看会持平。汇价在日线图的20日简单移动均线上下盘整，MACD也缺乏任何动能。上穿2.1700澳元或下穿2.1100澳元，或将成为重启上涨或下跌趋势的第一个信号。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0647 1.0684 -0.35 -11.99 1.2097

美元/日圆 123.28 123.15 0.11 3.20 119.68

欧元/日圆 131.28 131.61 -0.25 -9.60 144.77

美元/瑞郎 1.0120 1.0091 0.29 1.80 0.9941

英镑/美元 1.5163 1.5198 -0.23 -2.63 1.5573

美元/加元 1.3325 1.3328 -0.02 14.68 1.1618

澳元/美元 0.7080 0.7094 -0.20 -13.32 0.8168

新西兰元/美元 0.6457 0.6487 -0.46 -17.19 0.7797

欧元/瑞郎 1.0777 1.0787 -0.09 -10.39 1.2026

欧元/英镑 0.7021 0.7026 -0.07 -9.46 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2983 9.3233 -0.27 -1.17 9.4688

美元/挪威克朗 8.7156 8.6930 0.26 16.64 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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