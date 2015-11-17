更新版 1-中国汇市：人民币收跌，尾盘大行结汇盘稀释美指走高影响

* 人民币收跌，尾盘大行结汇缓解美指走高影响 * 中间价结束十连跌 * 美指走高但离岸人民币承压跌幅有限 * 市场谨慎观望，监管层干预仍主导市场节奏 (新增收盘报价) 路透北京11月17日 - 人民币兑美元即期 周二收跌。美元指数升至七个月高 点，但人民币中间价今日结束十连跌。交易员称，最近美元指数节节升高，推动境内客盘购 汇力量释放，但大行结汇盘时不时现身，一定程度控制人民币汇价走弱节奏。 他们指出，今日虽然美指走高，但人民币并未明显走跌，因市场预期监管层冀望人民币 境内外点差不能太大，干预盘依旧高悬于顶，在岸市场尾盘的确出现大行结汇盘，但力道有 限，因而仅令人民币跌幅微微收窄。短期市场走势主要看央行的意愿、美元指数以及SDR决 议。 “购汇比较多，...也就在收盘之前2-3分钟，所有大行都出来卖，干预量比较小，所以 也没有下去多少。”一股份行交易员称。 另有交易员并指出，最近境内外点差扩大会令套利增多，“不仅是外资行自营盘，连客 户都在套利。远掉加点没法做，那就只能做境内外套利。” 对于未来方向，考虑到美元指数攀升预期未消，人民币基本面不存在走升的基础，估计 仍将持续走弱，但监管层干预不会缺席，料人民币小步走弱。 随着人民币加入SDR的决议日期临近，人民币国际化时有新动作。中国央行周二称新加 坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币；周一亦宣布与土耳其 央行续签双边本币互换协议，互换规模扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉。 全球汇市方面，美元周二在亚洲盘升至七个月高点，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击 事件转向日益升温的美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息预期。欧元兑美元跌破1.06 50为4月以来首见，现跌0.4%报1.0647美元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3786 6.3724 -0.10% 中间价 6.374 6.375 0.02% 成交额 136.22亿美元 139.3亿美元 日内波动幅度(pips) 112 日高6.3685 日低6.3797 今年以来升贬幅度 -2.74% 2005年汇改以来升贬幅度 29.75% 1年期美元/人民币掉期 +1,255 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4021 6.398 一年期 6.574 6.5675 NDF 中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3725。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 吴云凌/曾祥进)