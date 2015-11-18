重温稿-《中国新债预测》七年国债收益率均值3.11%，市场稳定有望稍低于二级

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.09%-3.16%

* 预测均值: 3.11%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月17日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，从市场喜好来看，七年期品种流动性逊于10年，不过得益于近来现券走势回稳，以及稍早国开债发行向好，明日续发国债定位仍有望稍低于二级，收益率预测均值落在3.11%。

北京一银行交易员表示，七年期流动性稍弱需求一般，预计加权利率和二级接近可能性比较大。

国开行上午招标的四期浮息和固息债，结果均低于预测均值。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.1307%。本次续发国债的标的券150026 今日成交在3.13%-3.14%附近。

明日招标新债为财政部今年第26期七年品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为11月18日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至11月23日进行分销；11月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。