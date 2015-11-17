中国金融：点融网尝试产融结合，推国内首个餐饮业互联网融资方案

路透上海11月17日 - 最近刚获得渣打银行 等机构注资的中国网贷公司点融网开始尝试产融结合，针对传统银行的信贷死角，周二推出国内首个餐饮业专属的互联网融资解决方案。

餐饮业因欠缺抵押物、单户贷款金额小，很难获得银行的信用贷款，整体存在融资难、融资慢、融资贵、还款压力大的行业痛点。而近年来正被O2O（线上线下）和传统互联网巨头全面颠覆的餐饮业，又使得基于大数据的互联网金融分析和风控模型成为可能。

“进入互联网时代，只要有证明你信用的文件，小微企业将会很快获得贷款。”点融网创始人、联合CEO郭宇航指出，他们将与大众点评、美团、饿了么等餐饮网站及支付、采购等环节的APP（应用程序）合作，获得餐饮业贷款人全方位的信用数据。

据他介绍，在该融资解决方案下，单店可申请信贷额度为150万元人民币，将根据其POS机流水、团购等交易记录来迅速决定可贷额度，期限从90天到360天，无需抵押，每天在餐饮企业的流水中自动还款。

8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁 参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。今年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。

在获得C轮融资后，点融网就提出进一步发挥互联网技术优势，协力探索“明日银行”的发展战略。在本次推出餐饮融资解决方案后，未来点融还可能探索例如汽车消费、保理等细分行业的融资机会。

由美国最大P2P平台Lending Club 联合创始人苏海德与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。（完）