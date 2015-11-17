《全球汇市》美元跳涨至4月以来最高位，受美联储升息押注提振

商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的最新数据显示，11月10日止当周，汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。但这仍只有3月及4月时的一半水准，暗示市场人士在美元升势中还有更多空间可投入。