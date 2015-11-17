《全球汇市》美元跳涨至4月以来最高位，受美联储升息押注提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的最新数据显示，11月10日止当周，汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。但这仍只有3月及4月时的一半水准，暗示市场人士在美元升势中还有更多空间可投入。
随着投资人的厌恶风险情绪消退，美元兑日圆 升约0.1%，至123.27日圆，上日触及一周低点122.23。日圆通常被视为避险货币，在巴黎恐怖攻击事件后，日圆曾上升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0644 1.0684 -0.37 -12.01 1.2097
美元/日圆 123.30 123.15 +0.12 +3.02 119.68
欧元/日圆 131.25 131.61 -0.27 -9.34 144.77
美元/瑞郎 1.0133 1.0091 +0.42 +1.93 0.9941
英镑/美元 1.5162 1.5198 -0.24 -2.64 1.5573
美元/加元 1.3328 1.3328 +0.00 +14.72 1.1618
澳元/美元 0.7078 0.7094 -0.23 -13.34 0.8168
新西兰元/美元 0.6458 0.6487 -0.45 -17.17 0.7797
欧元/瑞郎 1.0783 1.0787 -0.04 -10.34 1.2026
欧元/英镑 0.7019 0.7026 -0.10 -9.49 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2955 9.3233 -0.30 -1.83 9.4688
美元/挪威克朗 8.6770 8.6930 -0.18 +16.13 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 刘秀红/陈宗琦/王洋/汪红英/蔡美珍/白云/张若琪/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”