欧元债市：希腊指标公债收益率跌至一年低位，受与债权人达成协议激励

该协议化解了导致希腊860亿欧元新救助资金迟迟不能发放的一大障碍。希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)表示，达成协议意味着希腊议会现在可以将一系列改革立定为法律，欧元工作小组(Euro Working Group)将于周五批准双方的协议。

他表示，如此一来，20亿欧元(21.5亿美元)的救助款、以及帮助希腊四大银行重组的约100亿欧元将会发放。

“希腊据信已与三大国际金主达成协议，因此可能最早在本周末就会获得下一批救助资金，”Bayerische Landesbank资深分析师Alexander Aldinger称，“这就可能引发欧元区二线国家债券利差收窄。”

希腊10年债收益率 跌至7.11%，创2014年10月以来最低。两年债收益率 跌36个基点至6.24%。今年多数时间，两年债收益率均高于10年期债收益率，这是接近违约的国家常见的一种现象。

多数欧元区公债收益率均下跌1-2个基点，此前欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧元区通胀预期仍显脆弱，而且在巴黎事件之后下行风险可能已经增加。

德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.52%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价