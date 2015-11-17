台湾个股：台新金称TRF变冷致TMU成交量缩，前三季投资及交易收益略显衰退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 台湾主要民营金控--台新金控 周二称，由于TMU(金融行销业务)承作量缩减，致今年前三季投资及交易收入较去年同期减少16.41亿台币，并导致今年前三季获利年减10.5%。
台新金控总经理饶世湛今日在投资人说明会表示，去年TRF(目标可赎回远期合约)是市场很热衷的商品，约占TMU的8-9成，到目前已降至6-7成。
“(TRF)比重还会继续下降。”他说。
由于人民币汇价波动造成投机性较高的TRF产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，月初再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。
至于台新金对彰化银行 投资案引发诉讼争议，台新金财务长林维俊称，对彰银投资案的民事诉讼下周三将进行第一审宣判，其中台新金要求恢复彰银经营权，若未能恢复经营权将对财政部提出赔偿请求。
他并提及，原本预计明年三月赎回140亿台币的丁种特别股，但因爆发彰银经营权失守事件，令台新金股价表现不如金融股达10%，此时发行特别股对普通股股东不公平也不合理。
他透露，台新金正在与金管会银行局沟通采分年赎回的方式，即是用每年获利慢慢赎回丁种特别股，目前仍待主管机关回覆。
台新金控今收高2.07%，报12.35台币，表现优于台湾加权指数 的1.5%涨幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”