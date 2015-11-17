台湾个股：台新金称TRF变冷致TMU成交量缩，前三季投资及交易收益略显衰退

路透台北11月17日 - 台湾主要民营金控--台新金控 周二称，由于TMU(金融行销业务)承作量缩减，致今年前三季投资及交易收入较去年同期减少16.41亿台币，并导致今年前三季获利年减10.5%。

台新金控总经理饶世湛今日在投资人说明会表示，去年TRF(目标可赎回远期合约)是市场很热衷的商品，约占TMU的8-9成，到目前已降至6-7成。

“(TRF)比重还会继续下降。”他说。

由于人民币汇价波动造成投机性较高的TRF产品争议至今仍余波荡漾，台湾金管会继去年6月提出强化复杂性、高风险等商品监理措施后，月初再度提出将调高专业法人客户门槛等五大强化管理措施。

至于台新金对彰化银行 投资案引发诉讼争议，台新金财务长林维俊称，对彰银投资案的民事诉讼下周三将进行第一审宣判，其中台新金要求恢复彰银经营权，若未能恢复经营权将对财政部提出赔偿请求。

他并提及，原本预计明年三月赎回140亿台币的丁种特别股，但因爆发彰银经营权失守事件，令台新金股价表现不如金融股达10%，此时发行特别股对普通股股东不公平也不合理。

他透露，台新金正在与金管会银行局沟通采分年赎回的方式，即是用每年获利慢慢赎回丁种特别股，目前仍待主管机关回覆。