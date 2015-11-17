更新版 1-台湾货币市场：资金宽松依旧短率稳在低位，观望央行后续动作

* 短率稳在低位，资金需求有限 * 短票利率缓步向0.37%调整 * RP利率下调遇抗性 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周二稳在低位。银行间资金调度人员指出，资金 宽松依旧，需求端相对不振，短率继续躺在低档，不过在央行未有进一步调整动作前，下调 空间也有限。 资金调度人员表示，票券商的资金缺口都不大，对大型票券商两、三天的拆款利率只有 0.31、0.32%，一周则在0.35%。 〞电话打了一圈，大家都是钱多。〞一位大型金融机构资调人员说。 他们表示，央行的冲销态度仍是影响资金水位的重要关键，若以近期每天超额准备都以 200、300亿台币的幅度增加来看，期底累积超额准备上看9,000亿、甚至破兆元恐为常态。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.280-0.375% 0.290-0.375% **短票利率稳在低位** 短票市场方面，票券公司资金调度人员指出，今日发票量偏低，短票成交利率缓步向0. 37%调整。 不过银行端对如此低的利率仍有抗性。一大型金融机构资调人员即称，主管无法接受过 低的报酬，因此买票利率仍有所坚持。另一大型公股银行则将标的转向免保票的标售与承销 业务。 〞我们买不到票，因为开在0.40%。〞大型金融机构交易员说。 大型票券商资金调度人员认为，央行调降14天期定存单利率，且364天期和2年期定存单 得标利率再创新低，是造成短票利率持续下滑的主因。不过再下调空间也有限，因有14天期 定存单利率的底线卡着。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，部分成交在0.38%；而 60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率持平在 0.380%，最高0.410%，最低在0.370%；上日成交量87.33亿台币，前日145.12亿台币。 台湾央行今日共发行5,471.5亿台币定存单；与今日存单到期金额5,479.5亿台币相较， 存单发行余额减8亿。 本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，本周余日到期落点为：周三1,447.3亿、周 四1,881.5亿及周五576.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为228亿台币，累积超额准备4,703亿台币、加 计前期1%的超额准备达5,717亿台币。 **RP利率下行遇抵抗** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，钱多券少状况不变，但在引导短率下调过程中，面 临银行端客户的明显抗性。除非央行再度引导短率走低，否则短期内RP利率将难有往下空间 。 〞大型金融法人希望不要看到整数关卡以下。〞一位大型证券商交易员说。 不过券商资金缺口有限，恐怕也难以全然达到银行的期待。 另一大型证券商交易员即称，交易部门还在持续调节持有的债券，导致库存愈来愈少。 纵然客户在前一天即来电预约，但也没券可做。在此情形下，投信客户较能接受公债、公司 债利率跌破0.40%、0.50%关卡。 一大型票券商交易员则表示，由于没有资金缺口，今日有将公债、公司债利率往下调整 1个基点，但客户仍然愿意续做。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%，部分在0.39%； 10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率持稳；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。债券附买回成交利率高低与票 券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)