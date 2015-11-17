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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 17:34 BJT

更新版 1-台湾货币市场：资金宽松依旧短率稳在低位，观望央行后续动作

* 短率稳在低位，资金需求有限
    * 短票利率缓步向0.37%调整
    * RP利率下调遇抗性

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月17日 - 台湾银行间短率周二稳在低位。银行间资金调度人员指出，资金
宽松依旧，需求端相对不振，短率继续躺在低档，不过在央行未有进一步调整动作前，下调
空间也有限。
    
    资金调度人员表示，票券商的资金缺口都不大，对大型票券商两、三天的拆款利率只有
0.31、0.32%，一周则在0.35%。
    
    〞电话打了一圈，大家都是钱多。〞一位大型金融机构资调人员说。
    
    他们表示，央行的冲销态度仍是影响资金水位的重要关键，若以近期每天超额准备都以
200、300亿台币的幅度增加来看，期底累积超额准备上看9,000亿、甚至破兆元恐为常态。 
   
                          
                                              今日收盘              上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率                     0.300%                0.301%
                                                        
   --隔夜拆款利率区间                     0.270-0.320%          0.270-0.320%
                                                                            
                                                                            
   --一周拆款利率区间                     0.280-0.375%          0.290-0.375%
                                                                            
    
    **短票利率稳在低位**
    
    短票市场方面，票券公司资金调度人员指出，今日发票量偏低，短票成交利率缓步向0.
37%调整。
    
    不过银行端对如此低的利率仍有抗性。一大型金融机构资调人员即称，主管无法接受过
低的报酬，因此买票利率仍有所坚持。另一大型公股银行则将标的转向免保票的标售与承销
业务。
    
    〞我们买不到票，因为开在0.40%。〞大型金融机构交易员说。
    
    大型票券商资金调度人员认为，央行调降14天期定存单利率，且364天期和2年期定存单
得标利率再创新低，是造成短票利率持续下滑的主因。不过再下调空间也有限，因有14天期
定存单利率的底线卡着。    

    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，部分成交在0.38%；而
60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率持平在
0.380%，最高0.410%，最低在0.370%；上日成交量87.33亿台币，前日145.12亿台币。

    台湾央行今日共发行5,471.5亿台币定存单；与今日存单到期金额5,479.5亿台币相较，
存单发行余额减8亿。
    
    本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，本周余日到期落点为：周三1,447.3亿、周
四1,881.5亿及周五576.5亿。
    
    拆款中心资料 显示，周二超额准备为228亿台币，累积超额准备4,703亿台币、加
计前期1%的超额准备达5,717亿台币。 
 
      
    **RP利率下行遇抵抗**  
    
    附买回(RP)利率方面，交易员表示，钱多券少状况不变，但在引导短率下调过程中，面
临银行端客户的明显抗性。除非央行再度引导短率走低，否则短期内RP利率将难有往下空间
。
    
    〞大型金融法人希望不要看到整数关卡以下。〞一位大型证券商交易员说。
    
    不过券商资金缺口有限，恐怕也难以全然达到银行的期待。
    
    另一大型证券商交易员即称，交易部门还在持续调节持有的债券，导致库存愈来愈少。
纵然客户在前一天即来电预约，但也没券可做。在此情形下，投信客户较能接受公债、公司
债利率跌破0.40%、0.50%关卡。
    
    一大型票券商交易员则表示，由于没有资金缺口，今日有将公债、公司债利率往下调整
1个基点，但客户仍然愿意续做。    

    今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%，部分在0.39%；
10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率持稳；短天期公债附买回利率区间落
在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。债券附买回成交利率高低与票
券商条件及承作对象不同，有所差异。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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