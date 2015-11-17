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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 17:27 BJT

企业并购：台湾金管会同意台湾人寿及中国信托人寿合并申请案

路透台北11月17日 - 台湾金管会周二宣布，通过台湾人寿及中国信托人寿(下称中信人寿)合并申请案。

金管会表示，依据金融机构合并法相关规定申请台湾人寿自明年1月1日起合并中信人寿，经审核尚符合相关规定，为维护保户权益，已要求台湾人寿出具声明书，承诺台湾人寿及中信人寿保户权益将不受任何影响。

台湾金管会八月底已通过中信金控 申请股份转换取得台湾人寿 100%股份申请案，转换完成后台湾人寿将成为中信金控100%持股之子公司。

　　台湾中信金控于今年五月上旬宣布将发行新股收购台湾人寿100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)

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