企业并购：台湾金管会同意台湾人寿及中国信托人寿合并申请案

路透台北11月17日 - 台湾金管会周二宣布，通过台湾人寿及中国信托人寿(下称中信人寿)合并申请案。

金管会表示，依据金融机构合并法相关规定申请台湾人寿自明年1月1日起合并中信人寿，经审核尚符合相关规定，为维护保户权益，已要求台湾人寿出具声明书，承诺台湾人寿及中信人寿保户权益将不受任何影响。