中国能源：周三起汽、柴油价格每吨分别降低85元和80元--发改委

路透北京11月17日 - 中国国家发改委周二宣布，自11月17日24时起，汽、柴油价格每吨分别降低85元和80元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.06元和0.07元，为10月底以来连续第二次降价。