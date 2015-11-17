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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 17:34 BJT

中国能源：周三起汽、柴油价格每吨分别降低85元和80元--发改委

路透北京11月17日 - 中国国家发改委周二宣布，自11月17日24时起，汽、柴油价格每吨分别降低85元和80元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.06元和0.07元，为10月底以来连续第二次降价。

刊登在发改委网站的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据11月17日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

11月上旬以来，受美国原油库存增加等因素影响，国际市场油价呈震荡下行走势，前10个工作日平均价格有所下降。

欲浏览相关背景，请点选背景资料，中国自2013年以来成品油价格调整情况一览 （完） (发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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