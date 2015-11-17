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市场报道 | 2015年 11月 17日 星期二 17:44 BJT

《汇市简讯》挪威第三季经济增长远超出预估，克朗/欧元走升

0924 GMT
    
    * 挪威第三季经济为成长1.8%，远高于路透调查的成长0.2%
    * 挪威9月陆地经济上修，10月为成长0.2%
    * 挪威央行之前预估第三季经济成长0.25%
    * 目前焦点集中于12月央行会议：数据公布前降息机率为40-50%
    * 欧元/挪威克朗由9.2710跌至9.2350，之后回升至9.2600 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 王洋)

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