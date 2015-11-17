《汇市简讯》挪威第三季经济增长远超出预估，克朗/欧元走升

0924 GMT * 挪威第三季经济为成长1.8%，远高于路透调查的成长0.2% * 挪威9月陆地经济上修，10月为成长0.2% * 挪威央行之前预估第三季经济成长0.25% * 目前焦点集中于12月央行会议：数据公布前降息机率为40-50% * 欧元/挪威克朗由9.2710跌至9.2350，之后回升至9.2600 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 王洋)