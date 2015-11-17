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市场报道 | 2015年 11月 17日 星期二 18:23 BJT

欧元区金融：欧洲央行要求大型银行的平均普通股一级资本率达到10.1%

路透法兰克福11月17日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周二表示，欧洲央行直接监管的欧元区银行明年必须持有平均相当于各自风险加权资产10.1%的普通股一级资本。

劳滕施莱格在一次商业会议上表示，各家大型银行可根据自身资产负债表情况，采用截然不同的标准，普通股一级资本充足率要求可介于8%至约14%不等。

作为监管审查和评估程序的一部分，欧洲央行要求受其监管的122家银行将第二支柱资本充足率平均提高约30个基点。对于具有全球重要性的银行来说，第二支柱资本充足率必须提高50个基点，并且必须进一步增持资本缓冲。

欧洲央行稍早表示，除几家银行之外，其他银行都已满足新的资本要求，没有满足要求的银行正计划提高资本。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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