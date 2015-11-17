欧元区金融：欧洲央行要求大型银行的平均普通股一级资本率达到10.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福11月17日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周二表示，欧洲央行直接监管的欧元区银行明年必须持有平均相当于各自风险加权资产10.1%的普通股一级资本。
劳滕施莱格在一次商业会议上表示，各家大型银行可根据自身资产负债表情况，采用截然不同的标准，普通股一级资本充足率要求可介于8%至约14%不等。
作为监管审查和评估程序的一部分，欧洲央行要求受其监管的122家银行将第二支柱资本充足率平均提高约30个基点。对于具有全球重要性的银行来说，第二支柱资本充足率必须提高50个基点，并且必须进一步增持资本缓冲。
欧洲央行稍早表示，除几家银行之外，其他银行都已满足新的资本要求，没有满足要求的银行正计划提高资本。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。