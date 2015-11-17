中国新债：大连定向发行25.05亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%

路透上海11月17日 - 中国大连市财政厅周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额25.0537亿元人民币的地方政府债，其中一般债7.7111亿元，专项债17.3426亿元。两类债券三年、五年、七年和10年四个期限中标利率较下限均上浮15%。

一般债券中，四个期限利率依次为3.26%、3.46%、3.62%和3.62%；发行规模依次为 1.5792亿元、2.2892亿元、2.31亿元和1.5327亿元；该批专项债期限、利率与一般债相同，各期限发行量依次为3.5672亿元、5.2004亿元、5.105亿元和3.47亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)