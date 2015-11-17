欧洲汇市：英镑兑欧元触及三个月最高，受英国核心CPI数据提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
欧元兑英镑跌至0.7005英镑，为8月6日以来最低，日内跌幅0.3%。
“英镑从这份数据获得一些支撑，”Western Union Business Solutions企业避险经理Tobias Davis称。“市场原本预期数据会更弱一点，而且已经根据此一预期而布局。”
投资人目前已消化了2016年下半年升息的机率，最新通胀数据对此预期几无影响。目前焦点转至今日稍晚将公布的美国通胀数据。
数据公布后，英国公债期货 小跌触及日低117.34，日内下跌17个跳动点。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/张若琪)
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