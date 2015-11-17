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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 18:39 BJT

印尼金融：调降准备金率将能额外提供18万亿卢比流动性--央行副总裁

路透雅加达11月17日 - 印尼央行副总裁Mirza Adityaswara表示，央行调降银行卢比法定准备金率，能给金融机构额外提供18万亿(兆)卢比流动性。

印尼央行周二将银行卢比法定准备金率由8%降至7.5%，12月1日起实施。

Adityaswara也表示，央行维持指标利率在7.50%不变，主要是因为担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)

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