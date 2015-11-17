印尼金融：调降准备金率将能额外提供18万亿卢比流动性--央行副总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达11月17日 - 印尼央行副总裁Mirza Adityaswara表示，央行调降银行卢比法定准备金率，能给金融机构额外提供18万亿(兆)卢比流动性。
印尼央行周二将银行卢比法定准备金率由8%降至7.5%，12月1日起实施。
Adityaswara也表示，央行维持指标利率在7.50%不变，主要是因为担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”