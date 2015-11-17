全球金属：9月镍市供应过剩8,300吨--INSG

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦11月17日 - 国际镍业研究组织(INSG)周二表示，全球镍市9月供应过剩8,300吨，过剩规模低于前月修正后的8,400吨。
INSG称，全球初级镍产量9月总计为160,300吨，高于152,000吨的消耗量。
今年前九个月，全球初级镍产量下降1.5%至1,471,500吨，而消耗量增加0.5%至1,415,800吨，供应过剩55,600吨。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”