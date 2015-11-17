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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 18:48 BJT

全球金属：9月镍市供应过剩8,300吨--INSG

路透伦敦11月17日 - 国际镍业研究组织(INSG)周二表示，全球镍市9月供应过剩8,300吨，过剩规模低于前月修正后的8,400吨。

INSG称，全球初级镍产量9月总计为160,300吨，高于152,000吨的消耗量。

今年前九个月，全球初级镍产量下降1.5%至1,471,500吨，而消耗量增加0.5%至1,415,800吨，供应过剩55,600吨。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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