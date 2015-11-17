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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 18:40 BJT

奥巴马登上菲律宾军舰 申明美国对亚洲航行自由的承诺

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月17日 - 美国总统奥巴马周二申明美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。

“我们要履行保护盟友菲律宾的条约义务，这是铁定的誓言，”奥巴马登上菲律宾海军护卫舰后说道。该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队，周二悬挂了美菲两国国旗。

“我的访问凸显我们对该地区水域安全和航行自由的共同承诺，”奥巴马表示。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌

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