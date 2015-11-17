奥巴马登上菲律宾军舰 申明美国对亚洲航行自由的承诺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月17日 - 美国总统奥巴马周二申明美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。
“我们要履行保护盟友菲律宾的条约义务，这是铁定的誓言，”奥巴马登上菲律宾海军护卫舰后说道。该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队，周二悬挂了美菲两国国旗。
“我的访问凸显我们对该地区水域安全和航行自由的共同承诺，”奥巴马表示。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”