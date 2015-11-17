亚洲橡胶：东京期胶小升，得益于日股升势和日圆的走低

路透东京11月17日 - 东京指标期胶周二小升，因日本股市上涨和日圆走弱，抵消了巴黎恐怖袭击事件带来的避险情绪。不过对于中国需求的担忧挥之不去，仍抑制市场的升势。

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收高1.4日圆，报每公斤157.5日圆(1.28美元)。之前曾触及一周低点155.3日圆。

“日股上升和日圆走低给予市场支撑，”Rakuten Securities分析师Satoru Yoshida说。

全球股市周二上扬，扳回了前一日的跌幅，因投资者认为上周五的巴黎恐怖袭击事件不会对经济造成持久的影响。

日经指数 今日也反弹，一度触及三个月高位。

美元兑日圆 上涨0.1%至123.37，脱离前一日的一周低点122.23，因投资者的避险情绪消退。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌150元人民币，收于每吨10,520元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.3美分，持平于前一日水平。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)