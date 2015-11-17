马来西亚期市：棕榈油连续第三日下跌，因库存高企且需求低迷

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日下跌，因最终库存维持在高位，而且利多因素有限。
指标2月棕榈油期货 跌0.3%，收报每吨2,294马币(522.43美元)。
吉隆坡一交易员称，尽管芝加哥和大连市场早盘反弹，但棕榈油价格最终收低且交投依旧迟滞。
“总体来说，人们仍不是太看多，因为本已在高位的库存料将进一步增加，”他称，“这一形势根本就不偏多，厄尔尼诺(圣婴)已被纳入预期，市场需求依旧较低。”
10月底马来西亚棕榈油库存升至近15年高位，因产量意外增加。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
交易商预计11月最终库存将进一步增加。
但厄尔尼诺现象带来的干旱天气料将降低印尼棕榈油单产，并推低总体产量，这将支撑棕榈油价格。印尼是全球最大棕榈油生产国。
今日成交量为45,132口，高于通常日均35,000口的成交量。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”