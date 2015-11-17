马来西亚期市：棕榈油连续第三日下跌，因库存高企且需求低迷

吉隆坡一交易员称，尽管芝加哥和大连市场早盘反弹，但棕榈油价格最终收低且交投依旧迟滞。

“总体来说，人们仍不是太看多，因为本已在高位的库存料将进一步增加，”他称，“这一形势根本就不偏多，厄尔尼诺(圣婴)已被纳入预期，市场需求依旧较低。”