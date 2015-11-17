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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 19:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第三日下跌，因库存高企且需求低迷

路透吉隆坡11月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日下跌，因最终库存维持在高位，而且利多因素有限。

指标2月棕榈油期货 跌0.3%，收报每吨2,294马币(522.43美元)。

吉隆坡一交易员称，尽管芝加哥和大连市场早盘反弹，但棕榈油价格最终收低且交投依旧迟滞。

“总体来说，人们仍不是太看多，因为本已在高位的库存料将进一步增加，”他称，“这一形势根本就不偏多，厄尔尼诺(圣婴)已被纳入预期，市场需求依旧较低。”

10月底马来西亚棕榈油库存升至近15年高位，因产量意外增加。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

交易商预计11月最终库存将进一步增加。

但厄尔尼诺现象带来的干旱天气料将降低印尼棕榈油单产，并推低总体产量，这将支撑棕榈油价格。印尼是全球最大棕榈油生产国。

今日成交量为45,132口，高于通常日均35,000口的成交量。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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