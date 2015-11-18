重发-东南亚股市：多数反弹，印尼股市领涨(11月17日)

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透曼谷11月17日 - 大多数东南亚股市周二反弹，市场成交量较低，而全球股市则走强。印尼股市指标股指录得近两周最大涨幅，此后该国央行决定维持利率不变。
印尼股市 上涨1.3%，为11月4日以来最大单日升幅，外资引领的买盘提振一些大盘股，其中Telkom Indonesia 上涨3.5%至9月1日以来最高收位。
印尼央行周二如预期维持指标利率不变，未理会央行副总裁希望降息以支持疲弱经济增长的呼吁。印尼央行将法定准备金率从8%调降至7.5%，12月1日起生效。
新加坡股市 、马来西亚股市 、泰国股市 和菲律宾股市 都削减了稍早的涨幅，成交量普遍低于30日均值。越南股市 逆势下跌0.7%。
外资呈流出态势，其中在泰国股市、菲律宾股市和马来西亚股市分别卖超7.45亿泰铢、7.73亿披索和2,300万马币。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 335.39 1.30 +0.39 -18.35 410.77
新加坡 2916.78 1.05 +0.04 -13.32 3365.15
马来西亚 1661.53 5.53 +0.33 -5.66 1761.25
泰国 1390.17 1.55 +0.11 -7.18 1497.67
印尼 4500.95 58.77 +1.32 -13.89 5226.95
菲律宾 6825.38 52.46 +0.77 -5.60 7230.57
越南 605.05 -4.16 -0.68 +10.89 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”