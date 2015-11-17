挪威经济：克朗汇价走弱有助于提振经济--央行总裁奥尔森

路透挪威卑尔根11月17日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周二表示，挪威克朗汇率的下滑支撑该国的非石油行业，有助于经济抵御石油业的下滑。

挪威央行自去年12月来已累积降息三次，目前已降至纪录低点0.75%，同时该央行也数次下调了对未来利率的预估。

“利率路径已被向下调整了数次以刺激需求，但也帮助克朗汇价下滑，”奥尔森在一商业会议上说。