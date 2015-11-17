挪威经济：克朗汇价走弱有助于提振经济--央行总裁奥尔森

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透挪威卑尔根11月17日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周二表示，挪威克朗汇率的下滑支撑该国的非石油行业，有助于经济抵御石油业的下滑。
挪威央行自去年12月来已累积降息三次，目前已降至纪录低点0.75%，同时该央行也数次下调了对未来利率的预估。
“利率路径已被向下调整了数次以刺激需求，但也帮助克朗汇价下滑，”奥尔森在一商业会议上说。
“货币政策明显意在拉动(克朗的)走势，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。