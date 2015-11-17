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货币新闻 | 2015年 11月 17日 星期二 20:29 BJT

美股业绩：沃尔玛第三季获利优于预期，股价盘前大涨

路透11月17日 - 全球最大零售商沃尔玛 周二公布，季度获利优于预期，因其美国同店销售连续第五季增长，这带动其股价在周二美股盘前交易中涨逾2%。

在截至10月31日的第三季，沃尔玛净利降至33.04亿美元，合每股盈余(EPS)1.03美元，上年同期分别为37.11亿美元和1.15美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计EPS为0.98美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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