美股业绩：沃尔玛第三季获利优于预期，股价盘前大涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月17日 - 全球最大零售商沃尔玛 周二公布，季度获利优于预期，因其美国同店销售连续第五季增长，这带动其股价在周二美股盘前交易中涨逾2%。
在截至10月31日的第三季，沃尔玛净利降至33.04亿美元，合每股盈余(EPS)1.03美元，上年同期分别为37.11亿美元和1.15美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计EPS为0.98美元。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。