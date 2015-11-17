国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升，受益于需求坚挺

路透新加坡11月17日 - 亚洲近月1月上半月石脑油裂解价差周二上升，来到两日高位每吨106.88美元，交易员预计需求将持坚，因缺乏价格适当的液化石油气(LPG)。

LPG可作为取暖燃料，而且年底时价格会更贵，因有来自西方的冬季需求。

马来西亚的Titan重返市场，再度标购25,000吨12月下半月到岸Pasir Gudang的石脑油。

几乎一周前该公司标购了数量类似的12月16-25日到岸同一到港口的石脑油船货，但价格细节未知。

相较之下，亚洲汽油裂解价差跌向一个月低点每桶9.05美元，因亚洲主要进口国印尼的12月需求预计将下滑。

与此同时坦桑尼亚求购近340,000吨油品，其中接近117,000吨或35%左右为1月船期的汽油。

在印度，10月汽油需求持坚，本土汽油销量同比增长14.5%至185万吨。

新加坡现货市场上有四笔交易达成。

SK能源以每桶56.58美元向维多出售一艘95号汽油船货，船期为12月8-12日，而兴隆以每桶53.80美元从BP购入一艘船期为12月7-11日的92号汽油船货。

雪佛龙以每桶53.80美元向贡渥出售一艘92号汽油船货，船期为12月7-11日。

壳牌同意以每吨3.50美元与维多签署12月下半月/1月上半月石脑油价差合同。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文