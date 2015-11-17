国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升，受益于需求坚挺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月17日 - 亚洲近月1月上半月石脑油裂解价差周二上升，来到两日高位每吨106.88美元，交易员预计需求将持坚，因缺乏价格适当的液化石油气(LPG)。
LPG可作为取暖燃料，而且年底时价格会更贵，因有来自西方的冬季需求。
马来西亚的Titan重返市场，再度标购25,000吨12月下半月到岸Pasir Gudang的石脑油。
几乎一周前该公司标购了数量类似的12月16-25日到岸同一到港口的石脑油船货，但价格细节未知。
相较之下，亚洲汽油裂解价差跌向一个月低点每桶9.05美元，因亚洲主要进口国印尼的12月需求预计将下滑。
与此同时坦桑尼亚求购近340,000吨油品，其中接近117,000吨或35%左右为1月船期的汽油。
在印度，10月汽油需求持坚，本土汽油销量同比增长14.5%至185万吨。
新加坡现货市场上有四笔交易达成。
SK能源以每桶56.58美元向维多出售一艘95号汽油船货，船期为12月8-12日，而兴隆以每桶53.80美元从BP购入一艘船期为12月7-11日的92号汽油船货。
雪佛龙以每桶53.80美元向贡渥出售一艘92号汽油船货，船期为12月7-11日。
壳牌同意以每吨3.50美元与维多签署12月下半月/1月上半月石脑油价差合同。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”