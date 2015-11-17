国际油市：亚洲柴油走坚，因有来自非洲的现货需求且供应有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月17日 - 业界消息人士周二称，来自坦桑尼亚的现货需求，及其所在地区炼厂维修使供应受限，支撑了指标柴油现货价差。
坦桑尼亚石油进口商寻求22万吨12月底至1月启运的柴油和航煤。
Energy Aspects分析师周二在研究报告中称，沙特阿拉伯炼厂有近90万桶/日产能已于9月和10月进行维修，这帮助提振了柴油价格。
交易商称，一旦维修期结束，市场预计将重返柴油供应过剩的局面。
两位知情人士称，日本最大石油炼厂JX holdings正与东燃通用石油就并购举行谈判，若达成协议，或将缔造占逾一半市场份额的企业。
消息人士称，市值约为1.15万亿日圆(94亿美元)的JX已在与东燃通用石油进行并购磋商；由于此事仍处保密阶段，消息人士拒绝具名；东燃通用石油的市值是JX的大约一半。
新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，未达成航煤交易。
Phillips66以每桶较新加坡12月1-7日平均报价升水1.50美元的价格，向维多售出23.5万桶含硫10ppm的柴油，船期为12月2至6日。
兴隆以每桶较新加坡11月余下时间报价升水0.35美元的价格，从维多买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月2至6日。
壳牌以每桶较新加坡12月1-7日平均报价升水0.45美元的价格，从维多买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月2至6日。
兴隆以每桶较新加坡11月17-23日平均报价升水0.40美元的价格，从道达尔买入25万桶含硫500ppm的柴油，船期为12月2至6日。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”