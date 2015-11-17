国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差延续升势，达到逾三个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月17日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周二延续升势，至每桶6.33美元的逾三个月高位。
交易员表示，预计12月从西方抵达东方的船货会较11月减少，11月为约400万吨。
但交易员表示，低迷的需求可能会冲淡来自西方供给减少的因素。
相较于10月同期，11月迄今对于现货船货的需求一直不旺。
11月11-17日总成交量约为36万吨，不到10月同期的一半。
经济增速放缓可能打击了贸易活动，而这又会造成380-cst船用燃料油需求减弱。与此同时，日本重启一些核反应堆和更加注重节能也打击了需求。
新加坡现货市场，嘉能可向兴隆出售两艘各20,000吨的380-cst燃料油船货，船期为12月12-16日，价格均为每吨220美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”