南非汇市：兰特兑美元上涨，静待南非央行公布利率决定

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡11月17日 - 南非兰特兑美元周二小幅上涨，但仍垂手可及昨日触及的历史低位，在周四南非央行公布利率决定前，市场交投谨慎。
1539 GMT，兰特兑美元 报14.2415兰特，较周一收位上涨0.6%。
兰特兑美元周一跌至14.4400兰特的纪录最低水平，一些市场分析师预计，如果南非央行周四维持利率不变，兰特将进一步走低。
“随着美国货币政策即将开始正常化，兰特将继续面临进一步贬值的压力，”NKC African Economics在报告中说。
“南非利率上升将不能改变兰特下跌的势态，因兰特仍然受到广泛新兴市场人气所牵制。”(完)
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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