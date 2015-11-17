修正-金属期市：期铜跌至逾六年最低水准，中国需求是市场焦点所在

(更正：内文第三段“中国铜需求增揸跟呢显着放缓”为错别字，修改为“中国铜需求增长明显放缓”)

* 下行动能会使铜价出现惯性下跌－分师师

* 中国保税仓库库存从9月底的36万吨增至43万吨-CRU

路透伦敦11月17日 - 期铜周二触及逾六年最低，因担心最大铜消费国中国的需求增长，且美元走强燃点负面人气。

伦敦金属交易所(LME)期铜 在早盘触及2009年5月来最低4,590美元，在下午交易中一度反弹，因美元缩减部份涨幅，且基金对铜空头头寸获利了结。期铜周二收跌0.1%，报4,684美元。

中国铜需求增长明显放缓，因国内的工业和建筑活动减少。

“目前市场很大程度是受人气带动，”Capital Economics商品分析师Caroline Bain说。

“前景并不光明，但也不是灾难性的。我的确感到市场有些反应过度，但我也不愿说铜价跌势何时会停止，因已形成下行动能，且可能变成惯性下跌。”

消息人士称，全球最大铜矿商智利的Codelco 将明年对中国的精炼铜出口溢价下调超过25%，至三年低位，这是反映需求疲弱的最新迹象。

不过，中国国内供应仍然充裕，根据咨询公司CRU提供的数据，保税仓库铜库存增加至43万吨，9月底时为36万吨。

市场对美联储将在12月升息的预期不断增强，是美元走高的推手。美元上涨，使美元计价商品对美国以外企业来说更昂贵。

三个月期铝 盘中跌至每吨1,457美元，为2009年6月来最低，收高0.5%，报1,474美元。