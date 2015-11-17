纽约期市：印度出口贴补传闻拖累原糖下滑，纽约可可从2011年峰值回落

路透纽约/伦敦11月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二大跌4%，因其他商品市场疲弱，以及市场再度传言印度将很快公布加工厂出口补贴计划，使原糖市场承压。

纽约可可期货上涨至2011年3月来最高水准，因担心最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港放缓，但因没有后续买盘，可可期货掉头回落。咖啡期货几无变动。

3月原糖期货 收低0.4美分，或2.6%，收报每磅14.78美分，稍早下跌最多4%，至14.57美分，因周一稍晚公布的数据显示，投机者降低其多头头寸的规模是两年来最大。

交易员称，很可能本周印度政府将讨论向国内加工厂提供出口补贴，印度是全球第二大蔗糖出产国。

“我肯定本周稍后我们会听到一些消息。印度将要出口300-400万吨糖，”一交易员称。

白糖也下跌，3月白糖期货 收跌8.80美元，或2.2%，报每吨396.50美元。

纽约3月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨3,371美元，此前触及2011年3月以来的最高位3,395美元。

伦敦3月可可期货 收跌7英镑，或0.3%，报每吨2,291英镑，徘徊在周一触及的2011年3月来最高2,307美元的下方。

3月阿拉比卡咖啡期货 小升0.05美分，或0.04%，收报每磅1.1825美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.4%，报每吨1,554美元。(完)

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