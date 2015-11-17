美国股市: 道琼工业指数收涨0.04%，Nasdaq指数小升0.03%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月17日 - 美国股市周二涨跌互现，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。
道琼工业指数 收涨6.49点，或0.04%，至17,489.50点；标准普尔500指数 小跌2.75点，或0.13%，至2,050.44点；Nasdaq指数 涨1.40点，或0.03%，至4,986.02点。
一德国官员称，没有在汉诺威足球场发现爆炸物，没有拘捕任何人。上周五巴黎多个地点发生协同袭击，其中一个足球场附近发生炸弹爆炸，当日共造成129人死亡。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。