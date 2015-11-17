美国股市: 道琼工业指数收涨0.04%，Nasdaq指数小升0.03%

路透纽约11月17日 - 美国股市周二涨跌互现，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。

道琼工业指数 收涨6.49点，或0.04%，至17,489.50点；标准普尔500指数 小跌2.75点，或0.13%，至2,050.44点；Nasdaq指数 涨1.40点，或0.03%，至4,986.02点。