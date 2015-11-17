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市场报道 | 2015年 11月 18日 星期三 05:31 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.04%，Nasdaq指数小升0.03%

路透纽约11月17日 - 美国股市周二涨跌互现，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。

道琼工业指数 收涨6.49点，或0.04%，至17,489.50点；标准普尔500指数 小跌2.75点，或0.13%，至2,050.44点；Nasdaq指数 涨1.40点，或0.03%，至4,986.02点。

一德国官员称，没有在汉诺威足球场发现爆炸物，没有拘捕任何人。上周五巴黎多个地点发生协同袭击，其中一个足球场附近发生炸弹爆炸，当日共造成129人死亡。(完)

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