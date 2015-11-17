《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.13 -0.17 -0.22 2757414
京东 28.93 +0.12 +0.42 13849656
新浪 48.20 +1.49 +3.19 1242979
搜狐 52.04 -0.55 -1.05 158309
网易 150.69 +4.86 +3.33 1195622
百度 196.83 -1.89 -0.95 2441548
台湾
台湾积体电路 22.52 +0.17 +0.76 1582522
联电 1.91 +0.07 +3.80 318182
日月光 5.56 +0.11 +2.02 129564
硅品精密 6.84 +0.14 +2.09 501075
和信超媒体 0.61 +0.03 +5.17 91190
友达 2.69 -0.01 -0.37 204032
中华电信 30.47 +0.50 +1.67 78627
台湾国际航电 35.68 -0.26 -0.72 1122924
香港
中国移动 58.60 -0.18 -0.31 82322
中国联通 12.77 -0.04 -0.31 112225
中国电信 50.96 -0.10 -0.20 6438
中芯国际 5.35 -0.12 -2.19 5737
电讯盈科 5.53 +0.12 +2.22 427
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”