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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.13 -0.17 -0.22 2757414

京东 28.93 +0.12 +0.42 13849656

新浪 48.20 +1.49 +3.19 1242979

搜狐 52.04 -0.55 -1.05 158309

网易 150.69 +4.86 +3.33 1195622

百度 196.83 -1.89 -0.95 2441548

台湾

台湾积体电路 22.52 +0.17 +0.76 1582522

联电 1.91 +0.07 +3.80 318182

日月光 5.56 +0.11 +2.02 129564

硅品精密 6.84 +0.14 +2.09 501075

和信超媒体 0.61 +0.03 +5.17 91190

友达 2.69 -0.01 -0.37 204032

中华电信 30.47 +0.50 +1.67 78627

台湾国际航电 35.68 -0.26 -0.72 1122924

香港

中国移动 58.60 -0.18 -0.31 82322

中国联通 12.77 -0.04 -0.31 112225

中国电信 50.96 -0.10 -0.20 6438

中芯国际 5.35 -0.12 -2.19 5737

电讯盈科 5.53 +0.12 +2.22 427

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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