金砖国家：11月17日股汇市收盘纵览

路透11月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报824.09点，上涨1.32%。

中国股市：沪综指冲高回落近收平，中小盘股调整拖累大盘

中国汇市：人民币收跌，尾盘大行结汇盘稀释美指走高影响

香港股市：美股反弹提振恒生指数收涨1.2%，巴黎恐怖袭击担忧消退

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,247.802点，上涨0.86%。

巴西汇市：巴西雷亚尔基本持平，此前美国消费者物价指数(CPI)反弹，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月可能加息的观点。雷亚尔兑美元 收报3.8145/70，上日收报3.8160/85。

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南非股市：上涨，Brait 涨幅居前。整理来看，投资者从海外市场向好获得线索指引。指标Top-40指数 收报46,751.1点，上涨0.91%；大盘综合指数 收报51,981.65点，上涨0.84%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，静待南非央行公布利率决定

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印度股市： 连续第二日上涨，为本月迄今首次连涨，尽管市场人气依然普遍谨慎，但亚欧市场人气乐观且投资者买入防御类股。BSE指数 收报25,864.47点，上涨0.41%；NSE指数 收报7,837.55点，上涨0.4%。

印度汇市：卢比兑美元 基本持平于66.0225/66.0325，上日收报65.9950/66.0050。股市相关外资流入本地推动卢比上涨，但为美元普涨之势所抵消。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报862.44点，上涨4.64%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报463.96点，上涨5.08%。