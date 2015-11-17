加拿大股市：收低，金矿和能源类股拖累大盘

路透多伦多11月17日 - 加拿大股市指标股指周二下跌，金矿类股追随金价走低，能源类股亦拖累大盘，不过跌势不及原油价格那么猛。

指标股指受能源相关类股影响很大，今年迄今已经跌约9%，因疲弱的大宗商品价格压缩这类企业的获利。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌37.13点或0.28%，报13,280.39点。10种主要类股半数收低。

金价跌至2010年以来最低，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储)即将展开将近10年来的首次加息，令金价承压。

Barrick Gold Corp 跌7.6%报9.40加元，Goldcorp Inc 跌4.7%报15.28加元。整体材料类股指数跌2.9%。

油气企业表现略好，该类股跌幅为0.8%，尽管原油价格跌了2.6%。一位分析师表示，这可能表明，近期市场的抛售力度已经足够，投资者即将押注油价企稳。

金融类股涨0.5%，Toronto-Dominion Bank 和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)引领涨势，这两只股分别涨0.6%报54.29加元和涨0.7%至60.54加元。(完)