加拿大股市：收低，金矿和能源类股拖累大盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多11月17日 - 加拿大股市指标股指周二下跌，金矿类股追随金价走低，能源类股亦拖累大盘，不过跌势不及原油价格那么猛。
指标股指受能源相关类股影响很大，今年迄今已经跌约9%，因疲弱的大宗商品价格压缩这类企业的获利。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌37.13点或0.28%，报13,280.39点。10种主要类股半数收低。
金价跌至2010年以来最低，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储)即将展开将近10年来的首次加息，令金价承压。
Barrick Gold Corp 跌7.6%报9.40加元，Goldcorp Inc 跌4.7%报15.28加元。整体材料类股指数跌2.9%。
油气企业表现略好，该类股跌幅为0.8%，尽管原油价格跌了2.6%。一位分析师表示，这可能表明，近期市场的抛售力度已经足够，投资者即将押注油价企稳。
金融类股涨0.5%，Toronto-Dominion Bank 和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)引领涨势，这两只股分别涨0.6%报54.29加元和涨0.7%至60.54加元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。