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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 06:33 BJT

****澳新经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
            
    11月16日当周
            
    11月18日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                  第三季      +0.6%      +0.6%
                         (较上年同期)                          +2.3%      +2.3%
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第三季        --       -0.3%
                                  产出物价                       --       -0.2%
    
    11月19日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月25日(三)
    0130 澳洲建筑完工                              第三季        --       +1.6% 
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     10月         --        49.1
               出口(亿新西兰元)                                  --        36.9
               贸易收支(亿新西兰元)                              --   逆差12.22
                                             截至10月的一年      --      逆差32
    (完)

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