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市场报道 | 2015年 11月 18日 星期三 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--11月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 美国农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布10月房屋开工率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月27-28日会议记录

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)

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